不甘分手散布女友裸照 「小王」遭判刑4月

53歲朱姓男子與一名陳姓有夫之婦交往，兩人濃情蜜意時，女子同意拍攝裸體、性愛照片，但經過8個月後，陳女決定要分手，朱男想要報復，先傳Line要她向先生坦白，不然要公開兩人交往，讓她先生知道妻子偷人。隨後，朱男在自己臉書上公開陳女的裸照，還故意標記7名共同友人，裸照出現在他人臉書動態上，法官依妨害風化罪判決有期徒刑4月，得易科12萬。

去年9月初凌晨2點多，朱先傳line的訊息告訴陳女「建議趕緊向妳先生坦白，你如何背叛他。」恐嚇要將兩人交往事實公開，接著就將兩人之前合意拍攝的裸照，總共4張照片，貼在自己的臉書上，並標記7名共同朋友，大家知道兩人有親密關係。

陳女控告朱恐嚇、散布猥褻影像，並指出自己看到照片後，非常痛苦，不願意與朱和解，請求法官從重量刑。

判決指出，傳Line恐嚇的目的是為了散布猥褻照片，基於同一目的犯罪意思所為，應從一重論處，依散布猥褻影影像罪，判決徒刑4月，全案仍可上訴。

(中時)