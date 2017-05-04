驚！不吸菸不碰油煙 28歲女子依舊得肺癌
有肺癌家族史的民眾，不抽菸、少油煙，風險仍高！一名28歲的年輕女子，家中的媽媽、姐姐均罹患肺癌，不安心的她，特意在健檢時加做低劑量電腦斷層檢查，沒想到真在左右肺葉各發現一顆不到1公分大小的腫瘤，最後確診為早期肺腺癌。醫師提醒，只要家族血親有2人以上病史，罹患肺癌的風險就高。
收治該病例的義大醫院胸腔內科主任魏裕峰表示，該女子在檢查前，身體並無任何異狀，只是因家人罹癌的情形讓她「不放心」，故在健檢時加做了低劑量電腦斷層檢查，結果發現有2顆小腫瘤，原先擔心是腫瘤轉移，所幸經進一步檢查後，確認屬於「多發性」而非轉移性。
魏裕峰說，該病例是他門診中遇過最年輕的，由於本身不菸、也鮮少接觸油煙等危險因子，很明顯是家族病史在作怪。他提醒，血親中有2名以上罹患肺癌者，自身罹癌風險便會較一般人來的高，建議大約在30歲左右，便積極和醫師討論、評估定期篩檢等內容。
根據國健署最新統計，肺癌發生率居10大癌症第2名，年增1萬2462人，平均42分11秒便新增1例肺癌患者。魏裕峰說，國內肺癌患者當中，高達7成在確診時已屬晚期，除了有家族史的民眾，吸菸、常暴露在汙染環境中的民眾，也屬高危險族群，務必提高警覺。
台灣全癌症病友連線今（4）日宣布，舉辦「微笑肺活，讓愛飛揚」徵文活動，邀請肺癌病友、家屬及照護者，透過200個字的文字、和1分鐘的語音檔，分享在對抗肺癌的過程中，是如何化解低潮來面對療程。
魏裕峰表示，癌症患者除了要「活得久」，更要「活得好」，根據國內第一個針對肺癌及生活品質的多面向研究發現，肺癌患者經標靶藥物治療後，超過4成患者的胸悶、呼吸困難、食慾不振等症狀，在2周內獲得改善，睡眠品質也變好，鼓勵病人要積極面對、勇敢接受治療。
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(中時)
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