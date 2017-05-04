高市規畫第3條捷運 陳菊：不要唱衰高雄
前瞻計畫軌道建設高雄需自籌700多億，今天議會總質詢，議員們關切市府財政能否負擔，副市長許立明強調，配合周邊土地重劃，財政平衡非難事；市長陳菊更指，城市規畫要有遠見，捷運黃線有助產業提升，盼各界別「唱衰」高雄。
市議員郭建盟提出，台北市財政局長陳志銘日前公開質疑高市爭取前瞻計畫，「債務形同爆表」，對此他認為，台北得天獨厚，統籌分配款拿走一大塊，還對人指指點點，實在很不恰當。
「飽漢不知餓漢飢！」副市長許立明說，台北有14條捷運，高雄目前僅2條，建捷運當然貴，但除了公務預算外，還有捷運建設基金，未來採用公共運輸為導向的TOD模式，土地增值回歸市庫，財務平衡不困難，不可用簡單加減來粗魯呈現。
國民黨籍市議員周鍾讚則質疑，市府說捷運黃線蓋好之後，每天運量可達67萬人次，究竟數據怎麼來的應該說清楚，「要前瞻我贊成，但相關數據要客觀一點」。
對此，陳菊表示，捷運一旦形成網狀，加上輕軌加持，相信運量能夠大幅提升，相信每日67萬人次運量沒有問題；她強調，城市規畫要有前瞻性，像是早在120年前，莫斯科鐵路地下化已達7成，這就是城市遠見，今日高市規畫第三條捷運，請各界不要「唱衰」，捷運未來一定能夠爭取產業提升。
(中時)
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