美特種作戰司令：可隨時攻打北韓核設施
美國近來針對北韓動作頻頻，日前和南韓的聯合軍演才剛落幕，震懾意味十足，而美國特種作戰司令湯瑪斯（Raymond A.Thomas）2日也在國會聽證會上表示，特種部隊已準備就緒，一旦和北韓爆發戰爭，隨時可以破壞北韓核設施，以及對金正恩政府執行「斬首行動」。
美國特種作戰司令部司令、陸軍上將湯瑪斯和三軍指揮部將領2日出席眾議院聽證會，他在會上表示，特總部對已經做好準備，可以隨時負責定位並摧毀北韓的核設施，包括核反應爐、核武器研究中心，還有摧毀導彈系統，像是移動導彈裝置，同時也會避免北韓將這些毀滅性武器運出國外。
美國國防部表示，特種部隊過去被訓練進行摧毀核設施的秘密行動，摧毀的目標包括盒子反應爐、核武器研究中心等，司令部也在美國境內設置了核設施的模型來讓特種部隊練習相關行動。
同時，特種部隊也可以隨時進行對北韓的「斬首行動」，來暗殺北韓領導人金正恩及政府高層，而這項任務將由特殊單位來執行，包括海軍海豹突擊隊第六分隊(Seal Team Six)以及陸軍三角洲部隊（Delta Force）。
湯瑪士表示，特種作戰司令部積極尋找的訓練途徑，來確保特種部隊隨時可以執行各種方面的突發任務，而精準地摧毀強大殺傷力武器的能力會成為任務中關鍵。而特種作戰司令部也正在全面審視特種部隊在朝鮮半島的作戰能力及部隊編制，來全力支持太平洋司令部及駐南韓美軍。
(中時電子報)
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