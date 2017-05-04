苗栗浪花村 6日看見不一樣的西部沿岸

育達科技大學執行勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「幸福苗栗三部曲專案試辦計畫」，將於6日在苗栗縣竹南鎮假日之森舉辦「浪花村音樂青創市集」，當天規畫音樂演奏會、沙灘野餐等活動，讓海風伴你體驗一日緩慢的生活步調，感受苗栗獨一無二的浪花村。

環保意識逐漸抬頭，但海洋生態的事件仍層出不窮，這次小伴鄉旅藉由浪花村與苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會舉辦「淨灘活動」，以實際行動維護海洋環境，另規畫寫生比賽，民眾描繪美麗的西部海岸。

活動當天安排音樂、美食等多項活動，下午2點開始「浪花音樂會」將由台東都蘭龍哥等3組表演團體演出，帶領東、西部海岸表演者，打造出兼具視覺、味覺與聽覺三重享受的森林音樂饗宴。

也能在沙灘品嚐由育達科大餐旅系準備的沙灘野餐，讓音樂、美食、海風伴隨著你，享受微風飛揚的舒適感。

現場還有市集擺攤展售苗栗人文特色，希望讓更多人看見苗栗的好食、好物、好事。

(中時)