陽明國中全班投入戲偶 演出校園傳奇

養樂多罐、黏土等自製戲偶，創意和演出卻一點都不陽春，陽明國中二年16班，摘下「全國學生創意戲劇比賽」優等第二名。（吳敏菁攝）

陽明國中二年16班，摘下「全國學生創意戲劇比賽」優等第二名。（吳敏菁攝）

幕前、幕後，同學精彩演出。（吳敏菁攝）

自製戲偶，形象卻很生動，充分顯出角色個性。（吳敏菁攝）

彰化縣陽明國中成立傳統戲偶社，二年16班全班投入，摘下「全國學生創意戲劇比賽」優等第二名，難得的是，師生一針一線縫戲服，自行配樂，還以養樂多罐、紙黏土等，捏出戲偶五官，創意編劇「愚公移山」古典劇本融合保育議題，逗趣口白，讓人看到欲罷不能。

「養樂多罐、黏土等自製戲偶，創意和演出卻一點都不陽春！」陽明國中校長何杏雀說，為推廣多元教育，成立傳統戲劇社，導師帶領整班同學一起加入，開始是為在競賽項目拿分數，卻真挖掘出了同學多樣才華，連續兩年傳統戲劇比賽都獲得全縣第一，今年還得到全國優等第二殊榮。

導師陳翠芬說，本身教國文，對傳統戲曲特別有感情，鼓舞學生參加，是為了升學加分，但同學們沉浸其中，體驗了傳統戲劇的美感、方言的生動，融入角色，更開啟新視窗，為生命增添了厚度。

家長會長柯建麟說，最讓人感動是，學校沒有劇團資源、所有設計舞台、布景、編劇、配音、杖頭偶的製做，全都師生一手包辦了。

這齣得獎「愚公移山」，由社團指導老師黃興武編劇，敘述糊塗縣令將山林砍光，最後被免職，生動逗趣，高潮迭起，喚起了共鳴。

演出縣老爺的吳冠霆，從幾乎不會講台語，一字一句演活了顢頇形象，清秀的謝宜芳也演出劇中婦人從潑辣、受害等心理轉折一氣呵成。

「沒想過，能練出這樣口白！演出角色」同學們笑，看戲傻做戲空，深入堂奧才知大有學問呢！鍛鍊成了真正的戲迷，出賽月前周六、日從早練到晚，磨出了團隊精神和默契，也為校園增添了最戲劇性的榮譽和回憶。

(中時)