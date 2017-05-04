世大運8月登場 柯P：有簽同意書將照奧會規定辦理

北市主辦世大運，但維安演練手冊中，將「國旗問題」與IS恐怖攻擊同列為特殊狀況，甚至稱本土或獨派意識濃厚人士可能藉國旗問題製造事端，引起台獨人士不滿、今到北市府抗議。市長柯文哲今回應，FISU（世界大學運動總會）有要求他簽同意書，保證照奧會規定辦理世大運，他也簽名了，所以屆時要再跟FISU討論一下，看怎麼做比較好。

針對手冊內容，柯文哲說，通常會先有國際英文版，再翻成中文，會再跟執行長蘇麗瓊詢問，看看是怎麼翻譯的。

不過媒體追問，這次台獨人士不滿的內容與翻譯無關，是否是北市府考量6月要登場的雙城論壇以及大陸代表團要來台參賽，所以不願讓民眾攜國旗入場？柯文哲坦言，這本來就是很麻煩的題目，最近FISU會長來台，要好好談一下。

柯文哲也說，前市長郝龍斌時代承辦世大運，但他當選後，FISU也有要求他簽一個同意書，保證屆時按照奧會規定辦理，所以這件事要商量一下，看怎麼做比較好。是否會儘量爭取國旗也能入場？他表示，要回到條約，看奧會模式怎麼執行。

(中時)