有意參選北市長？傅崐萁北上會里長 柯P：最後再煩惱

花蓮縣長傅崐萁今北上參加台北市「客籍里長聯誼」，還稱是否選首都市長，以民意為依歸。台北市長柯文哲今仍維持一貫態度，強調這種事情最後再煩惱，先把每天該做的事做好。

另外針對外傳民進黨有意比照上屆選舉模式，先辦黨內初選，勝出者再跟柯文哲比民調高低，對此柯文哲說，民進黨應該會把這問題拖到最後。他認為，這件事謝長廷說的最客觀，「民調高，我們（民進黨）沒辦法；民調低，也不能怪誰」，所以先做好自己再說。

(中時)