五月天赴陸開唱被約談 網虧這句歪樓了
天王周杰倫先前在大陸西安開唱，因衝動罵保全一事引來正反兩極評論，近日天團五月天也到大陸開演唱會，今(4日)活動前被濟南當地警察約談照片在網上曝光，可見五位成員坐在會議桌一側，安靜認真聽取當天保全工作內容，乖巧模樣引來網友噴笑，還有人用五月天歌詞改編虧說：「最怕空氣突然安靜，最怕警察突然的關心。」
微博今下午瘋傳五月天被濟南警方約談照片，陸媒表示警方此舉是在大型活動開始前，為當天的管制工作與藝人進行溝通，而亮點落在平均年齡超過40歲、自稱為「大叔團」的五月天成員們認真聽講的表情，其中阿信、石頭、怪獸把雙手放在桌上交握，冠佑將雙手交疊在胸前，瑪莎則木然專注地看著警方，眾人表情逗樂粉絲。
而阿信當晚結束演唱會後，也特地發文表示：「謝謝濟南每顆星星與無名英雄」，相當有禮貌的感謝無名警員的付出，也替粉絲立下良好典範。
(中時電子報)
關鍵字：五月天
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