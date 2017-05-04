新聞深喉嚨》365天「成績斐然」 台灣人喜迎「北韓式幸福」？

中天新聞

蔡政府就職週年倒數16天，幾乎所有民調機構，不分立場顏色，所做出來的數字都很慘淡，不過4日上午，民進黨中央倒是喜氣洋洋地開了「過去365天，我們一起完成的事」記者會，細數蔡總統與新政府政績。但不可思議的是，觀光竟然還被列為政績之一，宣揚日客，韓客，東南亞客成長了多少，但只談百分比，不談絕對值，也不列入陸客，自然無法看出即使所有國家旅客成長加起來，還抵不上陸客的衰退。此外，十多年不動的實質薪資增加了1.35%，還有隨著國際景氣波動的國內景氣燈號，甚至還有對中國大陸出口成長等等，都被列為民進黨政績好棒棒的指標。看完這場記者會，簡直有種「我們最幸福」的北韓Style，姑且不論蔡總統過去老是批評馬前總統「只看冷冰冰的數字，忽略人民感受」，就在2日，《美麗島電子報》的民調數字才顯示，八成民眾看壞台灣經濟，民進黨是自己活在哪個「平行台灣」？

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文宣確實是民進黨的強項，一方面可以無視民怨，自顧自「老王賣瓜」；另一方面「帶風向」打擊國民黨，更是快狠準！國民黨團繼續針對「前瞻基礎建設條例」在立法院內跟民進黨團進行「焦土戰」。但在網路上已經開始流傳各種國民黨立委反對地方建設的圖文，儼然當年「在怎麼野蠻…」文宣的翻版。很會嘛！但問題是如今反對「前瞻計畫」的論述，不是反對建設，而是反對沒有效益的「債留子孫」。民進黨有這閒工夫，為什麼不把精力花在重擬計畫，好好做效益評估，環境影響評估？而更可笑的是，民進黨籍的新竹市長林智堅，上週還接受專訪說新竹市多需要輕軌，結果3日又傳出新竹市找不出180億元的自籌款，只好求助政務委員張景森。民進黨這嘴臉未免太難看了吧？地方首長絲毫不自量力，中央撒錢綁樁也絲毫不考慮現實問題。到底要怎樣惡搞國家啦？

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今年2月17日清晨，國軍演練「萬鈞計畫」，派出黑鷹與海鷗直升機模擬總統撤離，當時就被質疑打擊民心士氣，還有輿論批評台灣危急，總統先跑？就在4日上午，國防部「漢光33號」演習兵推，又想定衡山指揮所遭受敵軍的「飽合攻擊」，因此國防部長馮世寬立即執行「機動指揮所前推指揮作戰」演練，而在上午10時配合演習規劃派遣海鷗直升機，先降落在國防部博愛營區，接馮世寬「轉進」到機動指揮所。問題來了，如果兼具防禦，指管能力的衡山指揮所都已經被摧毀…，國防部長又能「前推」何處？先是總統，又是國防部長，都在演練撤退，然後還唬弄百姓是「前推」。台灣莫非有什麼「迫切的危機」，國人都被蒙在鼓裡？

前幾日《新聞深喉嚨》才討論過菲律賓總統杜特蒂登上解放軍最先進的導彈驅逐艦「長春號」訪問，但如今消息曝光，解放軍遠航艦隊除「長春號」（舷號150）外，還有導彈護衛「荊州號」（舷號532）與綜合補給艦「巢湖號」（舷號890），4月23日從上海起航，並在東海進行首次的油料補給，24日轉東通過日本宮古海峽後，隨即往南方航行，並經台灣東部海域後，轉往台灣南部的巴士海峽航行，30日抵達菲律賓。根據該艦隊的航跡，等於繞了台灣一半以上海域。對此，有不具名的國防部官員表示，目前我正執行漢光演習，且我海軍敦睦艦隊也正執行遠航訓練，不排除有挑釁、較勁意味。先是航艦，又是「中華神盾艦」，如今解放軍海軍出入台灣東部已成常態，台灣海峽將被「內海化」，有何戰略意義？我們該怎麼辦？

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5月3日是日本憲法施行70週年紀念日，日本首相安倍晉三接受《讀賣新聞》專訪時表示，要把舉辦東京奧運暨帕運的2020年，變成日本新生、起變化的重大契機，將2020年變成新憲法的施行年。講到具體的修憲項目時，他列舉出要在憲法第9條寫進有關自衛隊的規定。目前日本憲法第9條第1項規定「放棄戰爭」、第2項規定「不持有戰力」。而自民黨2012年擬定憲法修正草案載明，志在大修憲法第9條，主張擁有「國防軍」。結果安倍才拋出了此一訴求，4日立即引來5萬日本民眾上街反對。安倍到底在盤算什麼？當日本重新擁有國防軍，且不排除戰爭，東北亞，乃至世界，又會是個什麼局面？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)