房思琪家沒有性教育 專家：青春期孩子易誤解敬佩為愛

才女作家林奕身亡令外界婉惜不已。(圖擷自林奕含臉書)

才女作家林奕含身亡以來，台灣社會陷入瘋狂的肉搜追凶，有關性教育的探討也逐見浮出檯面，專家說，孩子欠缺完整性教育，可能會對老師的敬佩誤解成「愛」，鼓勵家長和孩子談「性」並破解迷思。

林奕含在她的書中有一段描述，「剛剛在飯桌上，思琪用麵包塗奶油的口氣對媽媽說：『我們的家教好像什麼都有，就是沒有性教育。』」

「媽媽詫異地看著她，回答：『什麼性教育？性教育是給那些需要性的人。所謂教育不就是這樣嗎？』思琪一時間明白了，在這個故事中父母將永遠缺席，他們曠課了，卻自以為是還沒開學。」

台灣國家婦女館性別主流化專家張自強長期關注性別教育，他接受中央社訪問時表示，學生在青春期可能情愫萌芽，在學習環境中遇到老師，可能從佩服、仰慕，轉為喜歡或愛意。但老師和學生有不對等職務關係，居上位者的老師應嚴守專業倫理、尊重人際差異，不應利用學生的仰慕、信任，進而性騷擾、侵犯。

不過性教育也有其盲點，張自強說，很多人以為加害人都是陌生人，但其實逾8成加害者都是認識的人，且不乏高學歷、高收入者、長相斯文、風評好、令人難以相信是「會做出這種事」的男性。

張自強說，教導學生正確認知與敏銳的覺察性騷擾本質，能區辨仰慕和戀愛的差異，還要關注自己的身體控制權及性自主決定權，且對於自己身體及感覺的直覺要有信心。

(中時電子報)