母親節將至 屏科大師生寄明信片傳情
母親節將至，屏東科技大學發起全校師生「寄感恩明信片」活動，向媽媽傳愛。4日舉辦「Send 儀式」，校長戴昌賢帶著教職員及屏科大幼兒園小朋友，一起在印有學校吉祥物的明信片上，寫下感恩的話，學校也會將卡片寄到每個媽媽手中。
屏東大日前舉辦全校票選，選出學校吉祥物；母親節前夕學校製作吉祥物明信片，讓教職員及學生們寫下感恩的話、想念的詞、撒嬌蜜語，寄給偉大的母親，感謝媽媽一輩子無私的付出。
校長戴昌賢也寫了明信片送給夫人盧麗秋，寫道「感謝孩子的媽30多年來，為家庭的付出及對90歲母親的悉心照顧……」最後還配合時事俏皮加上一句「為因應一例一休，物價上漲，零用金希望也能跟著調漲」。夫人接到卡片後非常感動，並開玩笑說，「會考慮看看！」
現場邀請90名屏科大幼兒園小朋友，一起寫字、畫畫，投遞明信片寄給媽媽。有同學不只寫給媽媽，也寫給師長或朋友，王姓同學說，5月是溫馨的季節，希望大家都能勇敢說出愛，讓愛的人了解自己的心意。
屏科大表示，學校設有8個明信片與專屬郵筒投遞處，師生們只要在明信片寫下感恩的話或畫圖，背面填寫收件人姓名、郵遞區號，投進專屬郵筒，學校就會於5月8日、10日、15日3個時間付郵資寄送。
(中時)
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