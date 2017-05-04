路口塌陷市府反應慢半拍？柯P：危險時會出手
台北市光復北路、八德路口因台電施工造成地面下陷，至今進入第五天，仍未恢復通車。有議員質疑北市府反應慢半拍，市長柯文哲今澄清，有嚴密監控，但因為是台電的工程，不會第一瞬間跳進去處理，但發現有危險，就會出手。
柯文哲說，今天已請工務局開記者會詳盡說明，事實上，因為工程屬於台電的，市府不會第一瞬間處理，後來發現下陷太多，就下令灌水，最後大約灌了3萬公噸。他強調，市府不願意給工程單位壓力或下指導棋，而是在旁邊監控，但只要危險就會出手，等事情做完也會把來龍去脈跟市民解釋。
他也透露，因為下令灌水，可能導致承包公司損失慘重，因為鑽頭大概就要價2億。不過因為怕塌陷、房屋倒塌，發現危險還是下令灌水，只是好幾億就不見了。
(中時)
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