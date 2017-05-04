北市光復、八德路口塌陷搶修 預計519全面通車
北市光復北路、八德路口因台電施工不慎，造成路面塌陷，今封路搶修邁入第5天，經灌水、灌漿作業後，情況逐漸趨穩，台電估計明上午6時恢復光復雙向單線通行，5月19日全面通車，至於仍在地下的潛盾機，需評估2個月，預計7月19日決定要挖出、拆解或原地固定，屆時需再封路處理。
台電上月29日進行地下潛盾作業時，因施工不慎造成地下45公尺處出現洞道滲水、滲砂，地面下塌最深達11.8公分，造成人行道、民宅出現裂縫、傾斜情形，周邊交通也受影響，民怨四起。搶修今邁入第5天，據北市府監測值，下午2時沉陷數值約9.2公分，已有回穩趨勢，評估安全無虞。
北市府今偕同台電、營造商召開記者會說明搶修進度，北市工務局長彭振聲表示，明上午6時將開放光復北路雙向單線通車，八德路3、4段東西向允許小客車右轉，5月19日全面恢復通車。
不過，目前潛盾機仍放在地下45公尺處，恐因重力關係造成二次災變，日本承包商已請專家蒐集資料評估，2個月找出妥適的處置方式，看要把潛盾機拉出或是固定，7月19日會封閉局部道路，盡量以最小影響範圍，把潛盾機搶救出來，整體處理時間約要4到6個月。
外界擔心開放通車又會造成地面沉陷，彭振聲強調，整個洞道已灌水處理，機頭也已保護好，情況趨於穩定，淺層的汙水、瓦斯、自來水管線都未受到影響，未來就算發生颱風等天災也不至於滲水，地震則不敢保證，但若規模不大，照理說不會有影響。
此外，事故工區附近的榮民服務中心，一度傾斜超過警戒值，大地工程技師公會理事長周揚國表示，經灌水處理後，傾斜量已回穩，今下午測得數據為1/503，在建管法規安全範圍內。
北市建管處發言人洪德豪則說，今已偕同三大工會到場評估，未發現明顯的結構性裂縫，結構安全無虞，若周邊民眾對住家安全有疑慮，可跟建管處聯絡，將派技師現場勘估。
(中時)
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