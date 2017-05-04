難忘記憶中的味道 小學校長尋找餛飩麵媽媽
「拜託大家幫我分享，我想找到她」，唐榮國小校長施世治日前回想在北部補習班準備考大學的日子，總會到一處麵攤點碗餛飩麵，老闆娘看到眼前小伙子面黃肌瘦，總偷偷為他加菜，幾年後舊地重遊卻再也找不到這攤位，而這句「謝謝妳，餛飩麵媽媽」始終沒說出口。
施世治說，在那個自然組錄取率只有16％的年代，第一次大學聯考數學僅考1分，連送志願卡的門檻都沒達到，父親決定清出口袋僅有的錢，送他到台北補習班苦讀。
擔心造成家中經濟負擔太多，自己嚴控每2周花費不能超過500元，但每個禮拜還是會選一天，到羅斯福路附近三角公園的一台推車式麵攤，點一碗餛飩麵，只有這時會感到自在，沒有異鄉遊子的孤獨感。
同行友人總好奇，為什麼他只點餛飩麵，施世治則答說，我也不知道，是老闆娘建議我吃，可能是店裡招牌；就在即將離開台北的前幾周，朋友忍不住好奇也點了碗餛飩麵，再將他的那碗接過去，才發現碗裡的餛飩數量是他們的一倍多。
「我承認我愛哭」，當時眼淚就流了下來，施世治淚眼望向老闆娘，對方則以手勢要他把眼淚擦一擦，並用唇語說「別哭」，接著又轉身忙著煮其他客人的麵。他才知道，這就是他一直感受到幸福的原因。
離開台北前，他特別前去道謝，老闆娘仍一如平常，淡淡的、沒有多說話，只說「來台北再來吃餛飩麵」。後來，過了幾年再去，那裡變成水果攤，鄰居則說，那對母子好像回去蘆洲。
施世治遺憾地說，連對方名字都不知道，真的只想當面跟她說一句，「謝謝妳，餛飩麵媽媽」。
(中時)
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