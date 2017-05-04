「拍台北」徵電影劇本 首獎獎金20萬

第九屆「拍台北」電影劇本，徵求以「台北」地景、人、事為主題劇本。（影委會提供）

由台北市政府文化局主辦、台北市電影委員會承辦的第九屆「拍台北」電影劇本徵選活動，徵求以「台北」地景、人、事為主題的90分鐘劇情片劇本，入選者不僅能角逐首獎新台幣20萬元獎金，有機會將自己的故事搬上大銀幕，年底還可免費參加本會辦理的「台北電影學院」編劇相關課程，吸取線上名師的寶貴經驗！

台北市電影委員會八年來廣徵「台北故事」，除提供得獎參賽作品獎金之外，有機會拍成電影亦可獲本會合作行銷相關資源的挹注。歷屆「拍台北」電影劇本徵選活動已建立良好口碑，報名件數屢創新高，去年第八屆更是吸引來自香港、日本、馬來西亞、美國、加拿大、法國等海外地區的作品參賽。截至目前為止，已成功催生包括侯季然導演編導的《南方小羊牧場》、張榮吉導演的《共犯》(烏奴奴、夏佩爾編劇) 、陳宇詰編導的《再見女兒》等。而今年即將上映、由劉以豪、宋芸樺等主演之電影《帶我去月球》，亦是改編自2014年第六屆銀獎劇本《雨生台北》(馮勃棣編劇)；此外2015年第七屆銀獎劇本《藍色項圈》(張耀升編劇)，今年初亦傳出獲選105年度第2梯次文化部輔導金的好消息。

第九屆「拍台北」電影劇本徵選活動自2017年5月5日起開始收件，至7月5日截止（以郵戳為憑），7月至9月進行評審，10月於影委會官網公佈得獎名單。只要寫下以「台北」地景、人、事為故事背景的90分鐘劇情片劇本，且未曾以任何形式公開發表，即有機會贏得首獎「金劇本獎」（獎金新台幣20萬元）、二獎「銀劇本獎」（獎金新台幣10萬元），以及三獎「銅劇本獎」（獎金新台幣3萬元），歡迎各方好手踴躍報名參賽！詳情請上官網查詢或洽(02)2709-3880網版組。

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