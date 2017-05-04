模擬醫院檢驗室毒物外洩 化災演練逼真

豐原消防分隊長林文榮（左）擔任化災指揮官，部屬在「冷區」，負責人員、器材調派。（王文吉攝）

救災人員進入醫院大廳佈設水線，演練過程逼真。（王文吉攝）

台中市消防局第一大隊出動化學災害處理車，參與毒物外洩演練。（王文吉攝）

化災處理人員身著A級防護衣，攜帶黃色處理桶前往實驗室，回收外洩的毒物。（王文吉攝）

除汙組員離開現場，須經除汙棚沖洗防護衣上的有毒化學物質。（王文吉攝）

豐原醫院舉行毒物外洩演練，台中市消防局第一大隊出動各式消防車參與。（王文吉攝）

衛服部豐原醫院檢驗室存放各式液態氣體，為加強毒物外洩應變能力，院方今日下午結合消防局舉行「毒化物二甲基甲醯胺外洩」演練，模擬院內發生電器火災，檢驗室同仁避難時，不慎打翻二甲基甲醯胺造成洩漏，展開醫護、患者疏散緊急應變，演練陣仗龐大逼真。

豐原醫院每日檢驗人數達百餘人次，檢驗室存放多種液態氣體，若不慎打翻，輕則刺激皮膚、眼睛、呼吸道，重則隨風引發化學火災，台中市消防局第一大隊下午出動12輛各式消防車，40名警義消全副武裝參與演練。

狀況指令下達，豐原分隊長林文榮指揮救災人員進入醫院大廳佈設水線，由2名弟兄身穿防護衣，依SOP流程回收毒劑，有效控制污染擴散。不少就醫民眾看見消防隊員大陣仗，誤以為醫院真的失火，還有人拿手機紀錄演練過程，得知是演習後，紛紛鬆了一口氣。

第一大隊副大隊長長柯進福到場督導，他表示，化災現場劃分熱、暖、冷等3區管制線，救援人力分為除汙組、偵檢組、止漏組，其中除汙組員最接近化災物，必須穿著A級防護衣，離開現場須經除汙棚沖洗有毒化學物質。

豐原醫院總務室主任劉宗明表示，院內放置許多電器醫療器材，為避免發生電線走火意外災，每年均會排定自衛消防編組演練，特別針對重症單位指定演練，以提供民眾安全場所。

(中時)