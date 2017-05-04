南檢：性侵證據薄弱 歡迎民眾提供辦案線索
日前才女作家林奕含自殺身亡，父母在第一時間訴說女兒曾遭補教名師誘姦。台南地檢署在今(4)日表示，因高雄市議員蕭永達有明確指控這位教師就是陳國星，因此當天已成立專案小組，列「他」字案追查，婦幼隊、科偵隊等從旁協助。由於該案屬疑似性侵害案件，為保護相關當事人權益與恪守偵查不公開原則，目前不便對外陳述。
南檢4日上午表示，由於蕭永達等人明確指控陳國星，南檢已於5月1日分「他字案」，正在蒐證中，由婦幼專組專責檢察官展開調查，目前朝性侵案偵辦。對於性侵證據，由於林家還在處理喪事，暫時無法連繫，會在積極連絡家屬釐清案情。
南檢指出，性侵案件追訴期限達20年，如果檢警偵辦屬實，一定會依法究辦。不過，此案發生時間距今已是8、9年前，暫查無相關報案紀錄或性侵通報等資料，現有證據薄弱，檢警現在偵辦困難度頗高。目前，只能從網路文章、臉書或書中資訊等著手，但這些全是間接資訊，不清楚是否有遺留下日記、遺書等可能是直接證據的資料，因此「歡迎知情民眾提供辦案線索」。
(中時)
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