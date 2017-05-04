金門縣民卡華麗登場 4選1「早鳥方案」先辦先贏
集7項服務與多項功能於1卡的「金門縣民卡」即將華麗登場，縣府推出「早鳥方案」嘉惠鄉親，只要在6月1日至8月15日期間申請者，就可在4個版型中任選1款，訂製自己最喜歡的縣民卡。
這4款卡面設計的正面分別是「軌條砦」、「水獺」、「莒光樓」和「風獅爺」，背面則採用票選最高的暖色系漸層色塊1款。其中，供作設籍金門之縣民申辦的卡種，依身分別區分「普通卡」、「學生卡」、「敬老卡」、「愛心卡」及「員工卡」等種類，再依個人需求提供「一般卡」及「行動卡」等2種類型供民眾申請。
負責規畫的縣府行政處表示，首次發行的「金門縣民卡」結合電子錢包、消費優惠、交通票證、員工學生證、圖書館借閱、公共服務以及其他服務功能。其中，各機關學校的員工卡預定於7月1日正式上線測試，而供全體縣民申請的縣民卡及具本縣學生身分的學生卡，則預定在9月1日配合新學期同步正式發行。
縣府為提升鄉親的申辦率，在正式發行之前，特推出具有首發紀念意義的「4選1早鳥方案」，縣民可在6月1日至8月15日期間，至各戶政事務所申辦限量卡，在鄉親票選的4個版型中，任選1種訂製自己的縣民卡。因數量有限，大家手腳要快，先辦先贏。
行政處長陳金增表示，陳福海縣長對於「縣民卡」的推廣使用十分重視，特別要求在兼顧鄉親「申請方便」、「使用彈性」、「持卡榮耀」的3大前提下，全方位完善縣民卡的管理及功能，帶給鄉親更多的光榮感和快樂感。
另外，縣府預定於9月1日在縣府大堂舉辦金門縣民卡發表會，屆時現場將開放民眾臨櫃申請，並直接印製輸出卡片，讓大家可以拿到剛「出爐」，屬於自己的縣民卡。
(中時)
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