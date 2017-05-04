2017百大影響力人物公佈！范冰冰、Ivanka Trump、Emma Stone、Alessandro Michele、Raf Simons…強勢上榜

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每年《時代雜誌Time》都會公佈「全球百大最具影響力人物」榜，依據「先驅者Pioneers」、「領導人Leaders」、「創業巨人Titans」、「偶像Icons」以及「藝術家與娛樂界人士Artists」分類。今年，入圍人士包括美國第一千金伊凡卡川普Ivanka Trump、新出爐的奧斯卡影后艾瑪史東Emma Stone、歌手紅髮艾德Ed Sheeran、設計師亞歷山卓米開裡Alessandro Michele與瑞夫席蒙斯Raf Simons、大尺碼超模艾希莉格雷漢Ashley Graham，以及唯二強勢入榜的亞洲女星范冰冰及吳恬敏Constance Wu等人。以下來瞧瞧我們節選娛樂界、時尚界與運動界的部分榜單。

先驅者Pioneers

伊凡卡川普Ivanka Trump

「身為現代全職母親，我們分享了喜悅，也同時面臨相同的挑戰，她是我生命中的心靈導師。如今多了總統千金新身分的她，持續啟迪全球的女人，推廣與普及教育，戮力於消弭人口販賣。她的勇氣也讓我印象深刻，敢於離開以往熟悉的生活，舉家遷往華盛頓追求更好的改變。我與我女兒都尊敬她，全世界的女人也應該將她視為標竿。」-- by美國傳媒大亨梅鐸前妻鄧文迪Wendi Murdoch

吳恬敏Constance Wu

「吳恬敏Constance Wu是個出眾的好演員，影集《菜鳥新移民Fresh Off the Boat》中演活了焦慮、冷酷且時常詞不達意的亞洲虎媽。除了身為一個亞裔演員，她也陪跑希拉蕊柯林頓Hillary Clinton的總統競選過程，我親眼看見她的睿智、熱善好施的本性及胸懷、對於變革的熱情、以及講述自我身分帶來的挑戰。今年，她更直言不諱地斥責好萊塢的性行為潛規則，真實赤裸地道出真相。」-- by艾美獎演員兼導演Lena Dunham

藝術家與娛樂界人士Artists

艾瑪史東Emma Stone

「我無法想像電影界如果沒有艾瑪史東Emma Stone會如何！作為一個演員，她相當勇敢、讓人印象深刻、風趣、真實、極具故事性、非常吸引人，甫摘下奧斯卡影后之作《樂來樂愛你La La Land》即是最佳應證。而我最崇敬艾瑪史東Emma Stone的一點，無論是身為演員或是私底下的一面，她從不怕向世界展示自己。」-- by奧斯卡影后布麗拉森Brie Larson

紅髮艾德Ed Sheeran

「這位過於老成的紅髮小夥子，別把他當作男孩，他是音樂界的坦克。他從一而終的熱情，猶如堅不可摧的盔甲，幫助他度過挫折失望與遭人訕笑的時期。幾年前，處於低谷的他對我說絕對無法贏得葛萊美獎，我回答:『你絕對可以的，我保證你最近幾年肯定可以橫掃音樂界的!』」果不其然，紅髮艾德Ed Sheeran以〈Thinking Out Loud〉一曲於2016年獲得年度歌曲。恭喜我的摯友，你已踏入名人堂，並且擁有五分鐘即可以創作出動人旋律的能耐。」-- by泰勒絲Taylor Swift

艾莉西亞凱斯Alicia Keys

「艾莉西亞凱斯Alicia Keys始終忠於自己，從第一張專輯《Songs in A Minor》到現在，是新一代黑人女性藝術家中的典範。去年，他發起#NoMakeUp的活動，素顏拍攝專輯封面或是出席各種活動，不畏掩飾臉上的瑕疵與真實的自己，包括夢想及歌唱之旅。她的率性無造作渲染了大家，讓我們擁抱真實的自己，她不是任何人的附屬品，而是自身蛻變淬鍊後的完美化身。」-- by美國女演員凱莉華盛頓Kerry Washington

瑪格羅比Margot Robbie

「看著瑪格羅比Margot Robbie，你會聯想到幾位電影界經典的前輩::濃烈的情感讓人想到喜劇界的天才Carole Lombar、堅毅的韌性讓人想起Joan Crawford、。這位元元澳洲寶貝兼具這些全部特質，大膽無謂的態度讓她各種腳色信手撚來，尤其在《華爾街之狼The Wolf of Wall Street》賞了 李奧納多狄卡皮歐Leonardo DiCaprio一記巴掌，『打』出一片演員天。我相信瑪格羅比Margot Robbie會持續在電影圈驚艷大家的！」-- by奧斯卡製片人Martin Scorsese

萊恩雷諾斯Ryan Reynolds

「萊恩雷諾斯Ryan Reynolds是個待人和善、專心致志且慷慨的人(尤其對女性)，非常風趣，時常自嘲卻不失風範，能巧妙地平衡私生活與鎂光燈下的生活。當我們一起合作《名畫的控訴Woman in Gold》時，他同時也要進入另一檔《惡棍英雄：死侍Deadpool》的拍攝。這部電影巨大的成功有賴於萊恩雷諾斯Ryan Reynolds的投入、能量及馳騁的想像力，我很享受與他工作的每一刻。」-- by奧斯卡導演Helen Mirren

※來源：Shih、AP、Instagram〈@wonstancecoo,@aliciakeys,@lallo25,@neymarjr,@rupaulofficial〉

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