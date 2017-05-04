苗栗農工科展成績亮麗 囊括2特優2優等5佳作

國立苗栗農工校長陳進通（右三）接見獲科展成績優秀師生。（陳慶居攝）

「優然在耳」獲特優獎。（陳慶居攝）

「賦芋新生命」也獲特優獎。（陳慶居攝）

國立苗栗農工參加第57屆中等學校桃竹苗區科學作品展覽，囊括2件特優、2件優等及5件佳作，成績亮麗。其中食品加工科包辦2特優，分別利用白木耳作為增稠劑，及會引發皮膚不適被視如敝屣的芋頭皮開發再生紙和杯墊，對健康和環保都有貢獻。

特優之一「優然在耳」，是由主任劉碧雲指導食品加工科學生張惠婷、湯千逸、林玟秀，運用木耳取代優酪乳中增稠劑可行性之探討。師生指出，用白木耳外觀比較討喜，而這種增稠劑離水性穩定，多醣體可增加免疫力，甜度和熱量均但，口感更滑順。

另件特優「賦芋新生命」，是由老師林宜慧指導食品加工科學生謝凱婷、黃茜、陳映樺，運用被視如敝屣的芋頭皮，賦予新生命，開發製作再生紙、杯墊及太空包可行性之探討，結果獲環境學科特優。他們實際測試發現，種植木耳的效果，遠比種植香菇來得完美。

(中時)