救護衣反光面積太小 議員為消防員請命

市議員王浩宇（右）穿上台中的救護員外套，上面反光條很明顯，但反觀桃園的紫色外套，反光條太小，很容易被遮住。（甘嘉雯攝）

市議員王浩宇（右）穿上台中的救護員外套，上面反光條很明顯，但反觀桃園的紫色外套，反光條太小，很容易被遮住。（甘嘉雯攝）

現有的救護服裝，反光面積太小，夜間救災相當危險，大霧時能見度只有25公尺，桃園市議員王浩宇4日分別穿上桃園及台中的救護服裝比較，希望市府未來採購救護服裝，能提參考台中設計，儘量增加反光條數量，保障救護人員安全，消防局長胡英達表示，新的救護服裝已經大幅改善。

王浩宇穿上桃園救護服裝質詢，指著衣服的反光條說，桃園救護衣反光條不僅窄，面積也小，對於救護員保障就不夠，若救護員雙手交叉替患者做CPR，很容易就擋到胸口兩側的反光條，空有警示效果。

去年新北市發生救護人員執行勤務時被撞，導致截肢，王浩宇表示，桃園救護人員只能自求多福，以台中服裝裝滿反光條來看，顯得安全許多，即使是大霧天氣，這樣的服裝的能見度仍有100公尺，是桃園的4倍，可作為採購的參考。

胡英達說，4月已經完成救護人員服裝採購，考量執勤安全，今年採購規格已提高安全規範，包括身體、手臂各兩條環繞的反光布條，每條寬度至少5公分以上，預計11月配發使用，消防局很重視人員安全。

(中時)