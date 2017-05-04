2017金曲獎主視覺海報出爐！載具萬變，音樂永存

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今年《第28屆金曲獎頒獎典禮》將於6月24日在台北小巨蛋舉行，主視覺正式出爐！整體意象簡潔洗鍊、生機勃勃，並顯露華語流行音樂發展接軌國際。《GMA2017金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節》，由曾為金曲歌王歌后蔡依林、林俊傑、蔡健雅打造專輯視覺策劃的顏伯駿操刀，傳遞出「載具萬變，音樂永存」的核心概念。

顏伯駿提及發想過程：「『第28屆金曲獎』全面開放數位音樂報名，這創舉意味新時代的來臨，也體現了無論音樂載具如何演化，音樂的本質才是靈魂核心。本次主視覺以服裝與人的關係暗喻載具與音樂，透過載具的視覺特質，結合造型與攝影作為表現形式。」

除了顏伯駿外，攝影師江民仕與造型師林修瑋共同腦力激盪，以及征戰紐約時裝周的模特兒張紘齊和風格獨樹一幟的趙曉賢，穿戴蒐羅各國的服裝配件，以材質樣式突顯載具特色，巧思象徵黑膠、卡帶、CD、數位、未來的共五款音樂載具的意象構圖，孕育成為今年國際時尚年輕化的金曲主視覺。

造型師林修瑋說道：「造型方面主要想跳脫金字輩典禮所擁有的嚴肅華貴氣質，轉而運用新銳設計師品牌搭配高端精品，試圖創造出優雅卻又獨樹一格的特色。我們網羅了各國有趣的設計師品牌，用各式的單品輪廓與素材特質，去帶出五個主題所代表的時代感。」

今年《第28屆金曲獎頒獎典禮》將於6月24日在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，並在台視主頻道播出。

※來源：台視

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