桃園市住警器裝太慢 民眾抱怨連連

議員認為住警器應該要一次採購足夠，不要讓民眾癡癡的等。（甘嘉雯翻攝）

議員認為住警器應該要一次採購足夠。（甘嘉雯翻攝）

桃園市需安裝住宅火災警報器（住警器）的5樓以下住宅約31.4萬餘戶，至今已裝設6萬7562戶，安裝率為21.5％，6都排名為第三，僅次於高雄市43.3％、台北市37％，市議員黃婉如、謝彰文等多位議員要求消防局一次編足經費，別讓民眾望眼欲穿。

「搞了老半天，住警器只裝我家1個，我還貼在臉書上歡迎民眾申請，結果消防局竟然說未發包，吹牛吹很大ㄟ！」黃婉如氣憤質疑消防局做事消極，不過局長胡英達解釋，今年編列2000多萬元預算，預計可購買4萬個住警器，普及率將提高至32％，明年會持續編列預算，預估明年底可到達50％。

謝彰文表示，桃園現有戶數為77萬6323戶，扣除應裝設戶，尚有46萬2231戶、約60 %的住戶被排除在補助行列之外，形成一市多制，不公平，況且火神是不長眼的，分期分年補助可以接受，如果不公平的補助就會引起很大民怨，建議優先補助弱勢家庭、狹小巷弄區域的裝設，有剩餘量再針對老舊社區、透天厝、宮廟、餐廳、小吃店、小型工廠裝設，補助對象應以住宅為優先。

另外，黃景熙等人都很關心住宅用住警器發放情形，要求市府多編列預算，另外，林俐玲也很關心村里滅火器過期情形，謝彰文、周玉琴也建議滅火器及換藥的預算由消防局編列支援里辦公室。

(中時)