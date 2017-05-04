LPGA》歐秋雅賽改採比洞賽 錢珮芸對遇朴仁妃
LPGA本周在墨西哥進行歐秋雅邀請賽，今晚(4日)展開首輪，這場比賽本季改採比洞賽，這也是2012年賽貝絲比洞賽以來首度舉辦的賽制，共有64位女將參賽，台灣選手有龔怡萍與菜鳥新人錢珮芸2人參賽，但錢珮芸首輪就遇到前球后、現世界排名第6的韓將朴仁妃，將是1場硬仗，龔怡萍則對上澳洲女將珍史密絲。
這場比賽以高球史上傳奇女將命名分成歐秋雅、索倫絲坦、英克絲特與朴世莉個小組，各組各有1位頭號種子，分別為歐秋雅組「球后」高寶璟、索倫絲坦組世界第3艾莉雅、英克絲特組世界第4田仁智，與朴世莉組世界第6朴仁妃。
世界第2柳蕭然與世界第8梁熙英2位韓將，這場比賽未參賽，世界第5美國女將湯普森則前往日巡衛冕撒隆巴斯盃世界女子高球賽，世界前10到了7人。
高寶璟與艾莉雅世界排名積分只差0.78分，這場比賽也是高寶璟的「保后戰」與2人的球后爭奪戰。
(中時電子報)
關鍵字：世界
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