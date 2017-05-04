世界花博維安演練 陸空齊下博得滿堂彩

台中市警察局舉行2018世界花博維安演練，歹徒遭制伏。（陳淑娥攝）

台中市警察局舉行2018世界花博維安演練，空勤直升機馳援。（陳淑娥攝）

台中市警察局舉行2018世界花博維安演練，歹徒挾持人質。（陳淑娥攝）

「轟！快跑啊。」台中市警察局4日舉行2018世界花博維安演練，結合空勤直升機及空拍機等先進器材，即時支援協助或蒐證，臉型辨識系統更是一大亮點，現場歹徒挾持花博接駁車人質，過程十分逼真博得滿堂彩。

台中市府秘書長郭坤明、警察局長陳嘉昌、市議員陳本添、翁美春等，今天全程觀看給予肯定，郭坤明表示，藉由演練來整合資源，為花博做好安全準備；陳嘉昌指出，演練是一種教育、訓練及學習，觀摩也可以學到知識。

本次演練模擬花博后里園區接駁站，遭3名歹徒丟擲爆裂物，並持槍挾持接駁公車乘客，警方與其對峙，隨後空勤直升機馳援，特勤小組蓄勢待發進行攻堅，霹靂小組持狙擊槍緩緩逼近，敲破接駁車窗搶救人質，大批警力利用優勢順利制伏3名歹徒，演練過程十分逼真。

警察局保安大隊特勤中隊展現精湛警技，並結合直升機及空拍機等先進器材，即時支援協助或蒐證，有效監控歹徒動態，其中，警局預備引進臉型辨識系統，是一大亮點，設置於花博展覽會場各出入口處，由錄影監視畫面結合犯罪大數據資料庫比對，防範歹徒製造危害案件發生。

(中時)