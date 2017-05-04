武陵舉行肥皂箱演講　訓練學生閱讀思辨

武陵高中跨領域思辨閱讀閱讀沙龍，這學期開設的玩轉公民與玩樂讀課程，帶領學生透過閱讀思辨與行動能力的結合，開展出一連串公民行動方案。（甘嘉雯翻攝）

武陵高中跨領域思辨閱讀閱讀沙龍，這學期開設的玩轉公民與玩樂讀課程，帶領學生透過閱讀思辨與行動能力的結合，開展出一連串公民行動方案。（甘嘉雯翻攝）

高中生要如何改變世界？武陵高中跨領域思辨閱讀沙龍，這學期開設的玩轉公民與玩樂讀課程，帶領學生透過閱讀思辨與行動能力的結合，開展出一連串公民行動方案，從午休制度的改善、紙餐盒的廢除、校園步道的規畫到社團制度的改動，都透過課程的引導，讓學生在生活中一步步改變校園、改變社會。

社聯會主席莊書豪說，根據這1年自己當校內輔研領導工作社社長跟社聯會主席的經驗，他說武陵的社團風氣其實滿開放，也很多元，如何讓社團在課業之餘發揮最大效益？認為可著重在學校如何做社團跟學生之間的橋梁以及要如何有效分配資源給社團發展。

在5月的第1周，學校讓學生針對校園學生議題，提出自己的看法與改善的建議方案，現場也以網路直播的方式，讓更多武陵的學長姐也一起加入討論，4日中午的社團議題，在網路上激起數代武陵人的討論。

包括如何讓社慶活動更環保？如何幫助學弟妹開源節流，籌措動輒10多萬的活動款項？午休時段到底能不能開放課團活動？學生參加社團是不是能更有彈性？新課綱中能不能不要強制學生參加社團？各種議題都引起學生激烈的討論。

(中時)