女作家案 南檢：5月1日已分他字案

日前自殺身亡的台南才女作家林奕含，家長指控疑在未成年時遭台南補習班男老師誘姦，由於外界一再質疑檢警欠缺主動性，但台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘4日上午證實，台南地檢早在本月1日，即已分他字案由婦幼專組檢察官調查中，目前檢警都還未能與林奕含父母親取得聯繫。

畢業於台南女中、當年還是該校唯一考到滿級分的才女作家林奕含，上周四突然在家中自殺身亡，引起各界震憾，死者父母傷心之餘，更於上周五凌晨透過出版社發表聲明，指控愛女曾被台南某補教名師誘姦，心中留下陰影，才走上絕路。

後來經網友肉搜，高雄市議員和立俊林俊憲更召開記者會直指是補教名師陳國星涉案，由於此事連續被媒體和各界討論，但檢警仍沒有任何動作，因此被某幾位名嘴批評毫無作為。

不過台南市警局長黃宗仁表示，這件令人非常痛心的刑案，在高雄市議員蕭永達公開點名是補教名師陳星後，有具體對象後，他立即指示刑警大隊和婦幼隊成立專案小組，由刑大主導追查，婦幼隊、科偵隊等專業警力從旁協助，並報請台南地檢署指揮偵辦，警方也希望能儘速釐清案情，還當事人一個公道。

此案雖然檢警在4日均證實已展開調查，但台南市警局的報案系統，均查無相關的報案紀錄或性侵通報刑案，目前警方只能持續從網路文章、臉書發文或書中資訊等處，著手尋找蛛絲馬跡，除歡迎知情民眾提供辦案線索外，檢警也持續在與林奕含的父母親聯繫，希望家長能提供關鍵證物或資料。

(中時)