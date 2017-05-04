園藝老人往生 入住多樹埔心環保葬區
從事園藝造景的永靖鄉民蔡松村，生前就指定往生後要葬在埔心鄉環保葬區，與最愛的樹在一起。日前他享年76歲辭世，兒子蔡文彬今天幫他圓夢，讓他在面對著樹林的草坪葬區長眠 ，成為埔心環保葬區的第79號入住者。
埔心鄉長張乘瑜說，蔡松村老先生，畢業於嘉義農專，擅長園藝與植栽，並在永靖鄉港西村從事園藝事業，兒子蔡文彬則居住在埔心鄉，因經常往來永靖與埔心，都會經過埔心環保葬區，當時，熱愛大自然的他就為自己決定了長眠的地方，還慎重告知兒子，往生後要樹葬。
蔡松村近年臥病，上月底臨終前，還不忘交代要讓他葬在埔心環保葬區、樹多的地方，而且喪事不能太鋪張。蔡文彬記住父親的話，下午完成火化儀式後，隨即將骨灰帶到父親最後休息的地方。
蔡文彬說，他的父親崇尚大自然，沒有特別信奉的宗教，但因為愛樹，所以選擇的墓園特別挑選在面對著樹林的基督教區。由於自己也從事園藝造景事業，他也設計了1個小庭園，希望父親過得無憂又無慮。
(中時)
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