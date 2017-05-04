高醫大董事會增補董事 校友有意見

高雄醫學大學董事會與校友團體之間，最近意見屢有不同；圖為高醫大校門。（呂素麗攝）

高醫大董事會昨天補選新增4名董事，部分校友仍有意見，高雄市高醫校友醫師協會及高醫大自救理事會4日發表聯合聲明，抗議董事會所推選的董事人選「令人大失所望」；董事會則回應，4位新科董事，都是校友所推薦的傑出人才，希望校友本著愛護母校的良知，全力支持母校發展。

高醫大董事會昨天選出中央研究院院士魏福全、曾任高醫院長的高醫大醫學系教授許勝雄、吳俊仁及現任台灣達盈顧問公司負責人之一的王耀庭博士，將原來9席董事擴增為13席。

兩校友團體則表示，董事會所推選的新增4名董事人選，完全「無視」校友總會的推薦及海內外校友會的強力建議。高醫大校友總會於今年3月7日去函董事會，推薦7位董事候選人，但只有魏福全中選，其他都沒有。

校友團體表示，董事會應傾聽海內外校友長期以來喊破喉嚨的良善建議聲音，如今，依然故我，完全漠視校友的建議，比諸北醫董事會，15席董事中8席由校友直接主導，相去甚遠，令人痛心疾首。

對此，董事會回應指出，這次補選第18屆4位增額董事，相關辦法上網公告，並函知高雄醫學大學校友會，開放給所有的校友推薦，只要有10位以上校友連署推薦，並檢具被推薦人的願任同意書及履歷資料，於截止收件時間前送達該會，且經資料檢覆無誤，即可以成為補選董事候選人，一切補選程序依私立大學法及本法人捐助章程辦理。

(中時)