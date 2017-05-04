蔡總統提出「三新」 陸委會：兩岸應共同思考新情勢

總統蔡英文日前針對兩岸關係提出「新情勢、新問卷、新模式」等「三新」論述，陸委會副主委兼發言人邱垂正4日在例行記者會上表示，面對新的區域及兩岸外部情勢，大陸要採取善意的態度，兩岸共同面對、 思考與合作。

邱垂正表示，有關「新情勢」部分，去年520以來，區域各方均面對亞太情勢快速變動、複雜敏感的新挑戰；我方秉持不挑釁、零意外的穩健原則，維護兩岸關係和平穩定的現狀，獲得國際社會支持。

邱垂正指出，近期我們也看到大陸承擔維持區域安全的角色、發揮一定的功能，面對一個變動中的情勢，兩岸在處事的視野及角度上要更彈性與更寬廣，要能共同思考創造一個對兩岸及區域安定繁榮有利的合作關係；這需要大陸採取善意的態度和作為，雙方共同努力、合作，讓兩岸關係在新情勢下能找到維持和平穩定的新方向。

「新問卷」部分，邱垂正說「兩岸關係是相互的」，不是任一方可以單向處理或解答，讓民眾福祉成為雙方釋放善意的新起點。

邱垂正表示，兩岸關係是相互影響下的結果，也是一個雙方共同維護的局面；沒有任一方可以片面來處理或對待雙方的互動，兩岸關係要有進展必須雙方在善意累積、互信建立的情況下，為未來尋找可能性；邱垂正強調，因此蔡總統指出，這是兩岸共同面對的一個新的問卷，是雙方共同解答的，也是回應民意的的問卷。

邱垂正認為，這一年來，兩岸互動交流及台灣的國際參與因大陸堅持既定立場，對兩岸關係發展的民意基礎將有深刻影響；特別是即將舉行的世界衛生大會(WHA)攸關台灣人民健康權益，也是下階段兩岸關係的重要指標，陸委會呼籲大陸嚴肅看待、妥適處理，透過兩岸間相互的善意，讓「增進民眾福祉」成為優先解答的問題，作為改善兩岸關係的新起點。

就「新模式」部分，邱垂正說，共同維護兩岸關係和平穩定的目標，兩岸應溝通對話尋求可能的合作機制。面對變動中的情勢，兩岸必須維持一個和平穩定的狀態，這也是雙方努力的共同責任與目標。針對兩岸30年來協商與互動交流所建構的既有機制、21項協議與各領域交流合作等，都是構成兩岸關係和平穩定狀態的重要成分，也是雙方共同合作的結果。

邱垂正表示，在這個基礎上，雙方可以創新思考出兩岸協商與交流互動的「新模式」，兩岸雙方應由溝通對話開始，共同思考在考量雙方原則立場與過去的交流互動成果上，建構「結構性的合作關係」，以達到化解分歧、避免誤解誤判，及尋求健康互惠雙贏、和平穩定發展的兩岸關係。

(旺報)