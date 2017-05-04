每一個表情都秒殺底片！魅力歐爸孔劉：能受到許多人的喜愛，我想我真的是個運氣很好的人！

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因為電影《屍速列車》、電視劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》受到眾多粉絲喜愛的孔劉，昨天來到台灣，連父母也一起同行，今天出席媒體見面會的他，簡約的黑白色休閒風格搭上牛津鞋，高挑的身材讓主持人黃子佼笑說不要靠近他，而且談到因為許多好作品受到大家喜歡，孔劉表示：｢當初選作品沒想到有現在的成就，只覺得作品好、自己想樂在其中演出才選擇，沒想到受到這麼多人的喜愛，我想我真的是個很幸運的人，今年真的很幸運！也有要當個更好的演員、選擇更好的作品的想法。｣

而談到與《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇組演員李棟旭，同時也是孔劉的好朋友，孔劉說李棟旭和他在服兵役時就是很好的弟弟和朋友，拍攝時又一起同甘共苦，是個很好的男人，最近很忙沒有時間見面，現在提到突然好想念他，也不忘幫李棟旭喊話說：｢希望大家多多支持他、也多多照顧他。｣ 讓現場感受到死鬼CP滿滿的友愛。現場再問到他如果有一天全世界的人都變喪屍，只能帶一個正常的人生活的話要選擇誰，孔劉可愛地表示：拜託，我可以用兩隻貓換一個人嗎？如果我的愛貓變成喪屍貓的話，讓我很害怕耶！

低調且神秘的孔劉表示：｢我不使用社交軟體的原因，首先是不喜歡自拍，我覺得與其用照相機記錄風景，倒比較喜歡用眼睛記下這一切，上傳IG或是SNS時的照片，感覺不是給自己看，而比較像是包裝給其他人看，不是說不好，只是我自己的想法。｣ 旅遊時也不喜歡去大家都去的觀光勝地，比較喜歡隱藏版的小路或景點，其實以前他出外就喜歡隨性到處走走晃晃，但現在可能會被認出比較不方便，而且音樂和電影，孔劉說他的取向也是比較特別、獨立派能呈現出本質、定位面的，也偏好自行創作的歌手，喜歡選擇不大眾化的方向，孔劉更表示，一直以來很常演端正的角色，未來想挑戰演出反派，或是散漫個性的人、更甚至是一些生活中會遇到的平凡小人物、精神極端的瘋子都是想挑戰的部分。

※來源：Harry

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