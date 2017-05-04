天價分手費 英拒付3.3兆給歐盟
英脫歐的分手費現在已經炒到千億歐元，折合台幣大約3.3兆，這筆費用比之前預估的分手費還更高，但是消息一出，立刻遭到脫歐大臣戴維斯( David Davis)否決。戴維斯先前曾在廣播訪問中，提到預估的費用可能是500億歐元、600億歐元，到現在已經暴增到千億歐元，可能還會再被炒到更高，不會停止。他說英國不會按照歐盟說多少就付多少，只會依照權利義務，支付法律上應付的費用。
根據CNN Money報導，歐盟智庫Bruegel初步估算出英國應該支付的費用可能高達千億歐元，但是英國最後實際還款金額，可能只會介於250億歐元至650億歐元左右。脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)澄清說，這不是歐盟對英國的「懲罰」，也不是「分手費」，只是單純的財務結算，必須結算帳戶而已。
脫歐談判代表巴尼耶得知這筆驚人分手費用後說，有些人刻意營造出脫歐不會對我們的生活造成影響，脫歐談判很快就會結束，但是事實卻不然。歐盟先前已經警告英國，脫歐過程將很痛苦，並且所費不貲，現在正一一兌現。
這筆龐大的費用預估還會再談判幾年，可能延到2020年才會達成協議。
(中時電子報)
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