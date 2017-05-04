東吉嶼建國內首座「離島微電網」 後續4島跟進
原能會核研所今天攜手中興電工，發布在澎湖東吉嶼成功建置國內首座「離島再生能源微電網系統」，再生能源供電電力最高占該島92%，每度20元的高發電成本也降低2.9元。接下來，澎湖縣政後續還有4個離島規劃建置，以桶盤島為優先。
這套微電網系統主要以太陽能發電為主，裝置容量86瓩，搭配能存180度的儲能電池、200瓩的柴油發電機以及3條電力負載饋線，構成一套微電網，經過核研所研發後技轉給中興電工。
核研所表示，目前東吉嶼共有264人，另有海巡署及國家公園管理處人員10多人，過去都是由縣府自營發電，但由於離島燃油運輸成本太貴，每度電成本高達20元，且供電也不穩，因此由澎湖縣政府與核研所合作，在此建置微電網系統。建置後一度電成本降為17.1元，較原先節省2.9元，一年可省183萬。
澎湖縣政府參議洪棟樑指出，過去再生能源很難跟傳統柴油發電系統併聯，是經由核研所研發的能源管理系統(EMS)解決這個問題。東吉嶼微電網投資約800多萬，估計7到8年可回收，接下來澎湖還有4個島嶼想規劃微電網，以桶盤島最優先，將爭取政府以前瞻計畫或離島基金補助來做。
(中時)
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