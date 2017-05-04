科技部海外人才方案 遭譏「海歸派的22K」

科技部日前推出「海外人才歸國方案」，媒合在海外留學的人才返國就業，來台謀職期間，科技部補助1年150萬元生活費。但今日科技部到立院備詢時遭砲轟，國外大公司能2到3倍的薪資，讓此方案有如「海歸派的22K」，還有立委批是高檔的失業津貼。

立委柯志恩表示，每個月給與補助，然後要人去找工作，他感覺此方案類似勞動部的失業津貼，只是高檔一點而已，方案又僅限定海外留學人士才可參與，忽視了國內的人才，反觀科技部長陳良基是本土出身的博士，表現也非常優秀，但為何科技部未對國內的流浪博士提出類似方案，錢應花在刀口上。

立委張廖萬堅指出，海外人才歸國方案公布後，外界批評有如「海歸派的22K」，算一算招攬100人，1年要花新台幣1.5億元，但每人每年可領150萬元，換算大約是5萬美元，但在矽谷的新鮮人，剛進公司的年薪少說也有15萬至20萬美元，擔心台灣沒有誘因留下人才。

對此，陳良基指出，國外科技發展驚人，台灣的了解卻不足，加上國內有98％是中小企業，難有能力到全球舉辦產學交流活動徵才，每月補助這些海外人才12.5萬元，是讓他們免於擔心生活開銷，放心把新科技帶回國分享給台灣業界、學界了解，園區廠商現在已喊出300位的海外人才需求量。

面對外界批評，科技部今日下午也再度召開記者會回應，科教發展及國際合作司司長周世傑表示，全世界都在搶人才，如果不打造媒合平台，替海歸人才排除障礙，他們可能會轉往美國或歐洲工作，國內業界的薪資有高有低，不過台積電董事長張忠謀曾對人才喊出年薪新台幣300萬元的水準，科技部補助的生活費，並非替這些海歸人才定義薪資。

周世傑指出，此方案的相關細節仍在研擬當中，但預計5月會正式對外公告，6月開始收取海外人才投件，接著進行審查，預計9月可以有首批海外學子搭上「海外人才歸國方案」的列車，回台分享國外經驗。

(中時)