氣候異常環境變遷 蜂蜜減產
春夏交替之際，是蜂蜜採收的旺季，但大埔里地區蜂農發現，今年收成銳減，除了雨水不夠、花況不佳外，蜜蜂族群量也有減少的跡象，懷疑是與農藥使用有關，希望相關單位能有所作為，救救蜂農與台灣農業。
蜂蜜要盛產，至少要具備花要開滿、天氣溫和、蜜蜂族群數量壯大，但今年入春以來氣溫還是偏低，甚至還連續下了兩個禮拜的雨，打亂了花況，大埔里地區賞櫻勝地花開的零零落落，甚至連油桐花花期也延後，非但龍眼花蜜減產，連集中在中高、海拔區域的野花蜜生產情形也不佳。
張姓蜂農指出，不僅花開得少，連蜜蜂族群數量也減少，懷疑農民為因應氣候變遷，噴灑大量農藥防治病蟲害，造成蜂群生病，許多種農藥對昆蟲神經產生嚴重危害，造成蜜蜂離巢後，找不到路回家，往年蜂蜜盛產時，蜂巢一開箱巢片豐滿厚實，今年還沒開，一眼望知巢片乾癟，收成大幅減少。
蜂蜜減產，造成國產蜂蜜價格高漲，雖然行情高，但蜂農卻面臨無蜜可賣的窘境，外傳有進口商遊說立委降低蜂蜜進口的關稅，讓東南亞的蜂蜜以更便宜的價格引進，但蜂農們擔心市價混亂，會產生更多假蜜、混蜜的現象，國內許多水果仰賴蜜蜂授粉，希望官方及學界協助，幫助國產蜂農，也是幫助台灣農業。
(中時)
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