大湖桐花季、南湖馬拉松周末登場 交管接駁資訊看這邊
苗栗縣大湖鄉桐花季及南湖國小「飛耀100」路跑活動，將於6、7日登場，大湖警分局為避免民眾誤闖封閉道路，要花時間找車位，活動期間從早上8點至下午4點在菊園餐廳會場前、聖衡宮(第二停車場入口、大客車停車場出入口)及苗130線沿路實施交通管制。
路跑活動則從 6日早上5點30分至下午1點，自南湖國小起沿苗55線(武榮社區、景山社區、坪林社區、大克山森林遊樂區、食水坑社區)，設置交通管制點，執行交管工作。
大湖鄉公所在桐花季活動期間提供2部免費接駁車，往返大湖酒莊至薑麻園會場，「奔騰南湖」馬拉松路跑活動也備有2部免費接駁車，於南湖國小台3線及苗55線沿路來回，民眾可隨時隨地招手接送，無時間及班次限定，呼籲民眾多利用大眾運輸交通工具。
大湖警分局長楊贊鈞表示，為維持活動順暢，警方將加派警民力協助交通疏導，請民眾配合警方管制，有呼籲遊客注意自身財物保管，車內勿擺貴重財物。
(中時)
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