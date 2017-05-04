世大運》標槍王子黃士峰期盼功成名就回高雄

標槍好手黃士峰期盼在8月台北世大運於父母親面前擲出好成績。(台北世大運提供)

甫在亞洲田徑大獎巡迴賽台北站拿下男子標槍金牌的黃士峰，4日在接受訪問時娓娓道出這些年來的拚戰心路歷程，並在節目中點播《再會中港路》，本身是高雄人，這首歌寫出「出外人」的心聲，運動員生涯一路走來相當辛苦，如同歌詞唱著踩著沉重的腳步 一步一步向前行，期許自己帶著成功回家。

黃士峰從小喜歡運動，最早曾加入棒球隊、足球隊，但因學校球隊解散，國中畢業前輾轉踏上田徑場，主修鉛球副修標槍，卻因緣際會下開啟標槍潛能，黃士峰描述自己每次擲出標槍後的感覺，「看槍在天上飛，感覺很興奮、很爽」！

「那時候愛玩吃不了苦，練習很悶很無趣又不喜歡被控制。」士峰回憶起高中時說道，「那時候是薛教練不斷得開導我，才把我拉回正途。」薛聖融教練是黃士峰標槍生涯中扮演著嚴父的角色，長期的配合下，兩人不管訓練或是比賽都默契十足，黃士峰笑說，教練教的一些技巧會有一點抽象，如果領悟力不夠或是對教練不夠了解，真的會完全聽不懂。

成功踏上奧運場前，黃士峰曾參加過兩次世大運（2013喀山、2015光洲），這幾次的出賽教會自己運動員最怕的就是受傷，第一次參加世大運因腰傷影響沒取得好成績，之後自己隔外重視本身的健康，第二次出賽世大運很高興奪得銀牌，面對細數不完的佳績黃士峰表示，「謝謝我的家人、教練、協會老師，及一路上鼓勵我的人，因為你們我才有今天」。

「我的夢想是在奧運奪牌」里約奧運會的失利黃士峰不氣餒，他表示短期目標就是今年度台北世大運，及明年的亞運，最大的目標就是2020年東京奧運，照著自己設定的目標去努力，勇敢追夢把成功帶回家！

兩次世大運經驗，黃士峰透露，第一次出賽俄羅斯喀山世大運，也是第一次出賽這麼大規模的賽會，選手村內的活動與各國選手互動，看到俄羅斯的文化風情，讓自己留下深刻印象。緊接8月就在台灣舉辦世大運，「在自己的家鄉比賽當然會有一種特別的安全感，也特別的興奮。」過去在國外比賽家人只能在電視新聞關心我，今年要邀請爸媽在現場共享榮耀！

(中時電子報)