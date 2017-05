原來她們這麼正！ 4位美貌被《星際異攻隊2》埋沒到外太空的好萊塢魅力女星

《VOGUE雜誌》提供。

《星際異攻隊2》接續第一集的賤嘴快刀風格,除了原班人馬星爵、葛摩菈、德克斯、火箭浣熊、格魯特的回歸,也加入了更多新角色引爆不同火花。不過電影看到一半,小編才發現那個金金的至高族大祭司「阿耶莎」其實是超級大美女!在欣賞電影之餘,來認識一下這些被特殊化妝埋沒的美麗女星吧!

葛摩菈(柔伊莎達娜Zoe Saldana 飾)

儘管在兩部票房最高的作品《阿凡達》、《星際異攻隊》系列裡的角色都未能「正臉示人」,想必大家對柔伊莎達娜Zoe Saldana並不陌生,混合了黎巴嫩、印度、愛爾蘭和牙買加血統,柔伊莎達娜Zoe Saldana深邃而帶有異域神秘感的五官,和她常常接到的刺客、殺手角色形成微妙的對比。

看似不苟言笑、不易親近的柔伊莎達娜Zoe Saldana,私底下倒是相當幽默健談,在《星際異攻隊2》宣傳期間被問到:「在漫長的化妝過程中你都怎麼打發時間?」柔伊莎達娜Zoe Saldana答道:「我可以講話講4個小時,講到我的團隊想死為止」。

涅布拉(凱倫吉蘭Karen Gillan 飾)

在第二集中戲份加重、層次加深的涅布拉,被分解的五官造型和特殊的化裝技巧讓人幾乎認不出原貌,其實涅布拉是由模特兒轉戰演員的蘇格蘭女星凱倫吉蘭Karen Gillan飾演,原本是紅髮美女的凱倫吉蘭Karen Gillan還真的為了涅布拉這個角色剃頭演出。

雖然先前的螢幕代表作不多,但曾主演影集《再造淑女Selfie》的凱倫吉蘭Karen Gillan,演技自然生動,可搞笑、可深情,也可詮釋《星際異攻隊》的冷血殺手涅布拉到讓人完全認不出來,展現多元面貌和潛力。

在《星際異攻隊2》之後,凱倫吉蘭Karen Gillan緊接著還有與艾瑪華森Emma Watson、湯姆漢克斯Tom Hanks合作的《直播風暴》,在與巨石強森合演的奇幻冒險片《野蠻遊戲Jumanji: Welcome to the Jungle》中也終於可以一展模特兒的高挑身材。

阿耶莎(伊莉莎白戴比基Elizabeth Debicki 飾)

金光閃閃的至高族大祭司「阿耶莎」由法國女星伊莉莎白戴比基Elizabeth Debicki飾演,受限於190cm的身高,伊莉莎白戴比基Elizabeth Debicki在電影中大多不是擔任第一女主角,但只要有她出現的電影往往令人印象深刻。

過去的作品有《紳士密令》裡的傲嬌反派、《大亨小傳》裡女主角的好友喬丹,而在影集《夜班經理》中也和湯姆希德斯頓Tom Hiddleston有精彩對手戲。

從小學習芭蕾的伊莉莎白戴比基Elizabeth Debicki,有舞者的優雅身段,也有雍容自在的貴族氣息,年僅25歲,卻時常接到超齡的角色,包括這次在《星際異攻隊2》的角色就是其中一個星球的領導人。

螳螂女(龐克萊門捷夫Pom Klementieff 飾)

《星際異攻隊2》新成員「螳螂女」的加入,是編劇感於這部電影「沒有一點女性的溫柔」而加入的角色,由龐克萊門捷夫Pom Klementieff飾演。出生於加拿大的法國演員龐克萊門捷夫Pom Klementieff也是多國混血,她奇特的名字「Pom」就是因為有個韓國媽媽的關係,而不當「螳螂女」的時候,龐克萊門捷夫Pom Klementieff其實相當時髦。

先前在影壇較沒有代表作的龐克萊門捷夫Pom Klementieff,因為《星際異攻隊2》嶄露頭角,現在也投入2018年上映的《復仇者聯盟3:無限之戰》,將和星際異攻隊一起,與「美國隊長」克里斯伊凡Chris Evans、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區Benedict Cumberbatch和「驚奇隊長」布麗拉森Brie Larson等同台飆戲,對漫威迷來說真的是所有願望一次滿足!

