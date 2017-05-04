蔡康永《吃吃的愛》劇組日常金句，「人生交卷時，我們交卷的對象，不是老師或老闆，是我們自己。」
《吃吃的愛》將於5月27日上映，劇組發佈了一組「姐妹」劇照以及更多康永語錄，「小S」徐熙娣、林志玲這對宿命對手演繹兩個世界「纏鬥」大戲，有現代世界的針鋒相對，更有古代空間的對決。蔡康永將兩人多年「恩怨情仇」搬上銀幕，從生活過渡到銀幕上的較量，也是希望兩人的「相愛相殺」，能夠帶給觀眾更多歡樂。
其中3張劇照是兩人在現代世界的針鋒相對，徐熙娣（小S）怒視林志玲，林志玲怒扇耳光予以反擊，傷害了彼此的兩人各自坐在化妝台前，關係微妙。
另外4張則是古代空間劇照，兩人身著古裝，比拼身高、拔河挑戰，即便遭遇繩索纏身，林志玲仍能險勝一籌，將小S按在身前，「抽打」屁股作為懲戒。七張劇照還混搭經典「蔡氏」金句，「人生何必如初見，但求相看兩不厭」，借助蔡康永語言的風格魔力，不但坦白兩人多年「相愛相殺」的關係，還將角色關係做了交代。林志玲說「康永哥是碗人參雞湯，溫暖療癒且撫慰人心，而小S是火鍋，熱辣活潑讓人欲罷不能。」、「我覺得每個人生一定都會有成功，會有失敗，但這部電影你會看到你最喜歡的蔡康永和小S。」林志玲稱讚小S表演出色，讓人覺得非常過癮。
蔡康永想跟觀眾分享的感性金句：
蔡康永der劇組日常：「人生交卷時，我們交卷的對象，不是老師或老闆，是我們自己。」
蔡康永der劇組日常：「既然做不了課本上那些標準款的人類，那就做我們會做的那一種吧！」
蔡康永der劇組日常：「我們需要相信別人，這樣比較容易活下去。」
蔡康永der劇組日常：「別人也能懂的快樂，就不是真的快樂。」
蔡康永der劇組日常：「成功的定義有很多種，在找到你的戰場之前，別輕易說自己是失敗者！」
蔡康永der劇組日常：「我並沒有喜歡哪一類型的人，如果我喜歡你我喜歡的就只是你。」
※來源：凱擘影藝
(雜誌精選)
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