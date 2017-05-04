中研院：新藥有望延緩阿茲海默症發病

中央研究院發表新設計出的R8-Aβ(25-35)-PEI胜肽，可以透過鼻腔進行治療，冀望可以用於預防或延緩阿茲海默症發病。(圖/達志影像/Shutterstock)

隨著台灣人口老化問題，罹患阿茲海默症的老年人也逐漸增加，對於親屬，照顧阿茲海默症患者是極大的負擔。今(4號)日中央研究院發表新設計出的R8-Aβ(25-35)-PEI胜肽，可以透過鼻腔進行治療，冀望可以用於預防或延緩阿茲海默症發病。

阿茲海默症病理特徵為澱粉樣老年斑塊及神經纖維糾結，澱粉樣老年斑塊可能在患者發病前20年就開始形成，是預防阿茲海默症的重要標的。澱粉樣老年斑塊的組成為Aβ胜肽，而胜肽是一種蛋白質片段，由腦中APP蛋白質（Amyloid Precursor Protein）在代謝過程中產生。Aβ胜肽在腦中可以被酵素水解，但若產生速率超過清除速率，Aβ胜肽就會聚集形成澱粉樣老年斑塊，最後造成腦神經細胞死亡。

目前治療方式是由靜脈注射大量對抗Aβ胜肽的抗體，以對抗初期病患腦中老年斑塊的形成，減緩智能退化程度，然而會引發許多副作用，因此患者多中途放棄。而且胜肽在血中穩定性不好，容易被血中酵素分解。

中央研究院生物化學研究所陳佩燁副研究員以及前生物醫學研究所杜邦憲助研究員余2017年3月29日發表在國際專業期刊《歐洲分子生物組織之醫學生物》(EMBO Molecular Medicine)，設計出可以抑制Aβ胜肽聚集的另一種胜肽（R8-Aβ(25-35)-PEI），可以穿透細胞膜，不經過循環系統，直接經由鼻嗅覺神經到腦部。

中央研究團隊在動物實驗上發現，該胜肽的傳遞效果高於17%，可於6小時就到達最高量，並能在腦部維持很長的時間。顯示以鼻腔給藥的胜肽治療可望應用於阿茲海默症的預防或減緩發病。

目前研究成果正在申請專利，且期待國內藥廠能接手，希望能進行臨床測試階段。

(中時電子報)