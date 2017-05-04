民進黨下屆議員選舉 將朝聯合競選大戰略
民進黨秘書長洪耀福今天表示，民進黨選對會有高度共識，下屆縣市議朝向聯合競選的大戰略，除了可降低選舉經費，也可降低黨內衝突， 並希望11個特殊選區能在今年12月底前徵召完成。
洪耀福強調，黨中央當然希望明年總體席次增加。聯合競選過去是地方推動，不是從中央發動的策略，過去都是地方或候選人自己發動，或地方黨部在談，因為沒有從中央的戰略觀在看這事，加上黨中央介入整合協調處理，可能造成彼此無法約束，例如不能出告急文宣，最後卻滿街告急文宣，所以失敗率很高，若選對會出來談總體戰略的聯合競選，對地方候選人較有吸引力。
至於聯合競選是不是要排擠第三勢力？洪耀福說，「本黨是泱泱大黨，沒有想要排擠人家。」被問到這不就是打群架的概念嗎？洪耀福回說，打群架是黑話，聯合競選是以民進黨為主。
他說，經過這麼多年，黨在每個地方基層實力比較堅實，每個候選人有自己實力，如何形成總體形勢配票、降低競選花費、達到比較大效益，選對會還在研擬聯合競選的型態與方式。
(中時)
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