全台唯一乾隆皇帝敕建新祖宮攝影家 用影像記錄謁祖進香

鹿港在地攝影家胡宇全（右）花費數年時間拍攝各地寺廟信眾前來全台唯一由乾隆皇帝敕建的鹿港新祖宮謁祖進香系列，用影像記錄報導。（吳敏菁攝）

鹿港在地攝影家胡宇全花費數年時間以紀實攝影手法，拍攝全台唯一由乾隆皇帝敕建的鹿港新祖宮謁祖進香系列，用影像記錄報導，從3日至21日在鹿港公會堂，引領觀眾進入無法用語言形容意境，保留文化傳承。

胡宇全自1981年開始接觸攝影，歷任台灣攝影學會彰化活動中心主任、監事、理事，現為鹿秀社大講師，傳授攝影課程。因是道地鹿港人，對鹿港各大寺廟的宗教活動都很了解，希望用攝影報導方式來記錄。

鹿港鎮長黃振彥說，鹿港新祖宮是全台唯一清朝乾隆皇帝敕建媽祖官廟，最大特色就是千里眼將軍、順風耳將軍為頭戴官帽，腳穿官鞋，殿前拜亭一作，每隔一步鋪設方形石一塊，朝拜時五步一跪而入。廟門外設立「文官下轎，武官下馬」御敕石碑 ，廟庭立有「敕建天后宮碑記」、「天后宮田產記 」、「重修廟宇碑記」「重修天后宮記 」等四大石碑。

胡宇全攝影展用鏡頭呈現民間媽祖信仰，以及信眾進香遶境的所有科儀，彰顯鹿港新祖宮媽祖慈悲、關愛大眾的精神，也是台灣民間媽祖信仰的一個完整記錄。

(中時)