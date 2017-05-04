全台唯一乾隆皇帝敕建新祖宮攝影家 用影像記錄謁祖進香
鹿港在地攝影家胡宇全花費數年時間以紀實攝影手法，拍攝全台唯一由乾隆皇帝敕建的鹿港新祖宮謁祖進香系列，用影像記錄報導，從3日至21日在鹿港公會堂，引領觀眾進入無法用語言形容意境，保留文化傳承。
胡宇全自1981年開始接觸攝影，歷任台灣攝影學會彰化活動中心主任、監事、理事，現為鹿秀社大講師，傳授攝影課程。因是道地鹿港人，對鹿港各大寺廟的宗教活動都很了解，希望用攝影報導方式來記錄。
鹿港鎮長黃振彥說，鹿港新祖宮是全台唯一清朝乾隆皇帝敕建媽祖官廟，最大特色就是千里眼將軍、順風耳將軍為頭戴官帽，腳穿官鞋，殿前拜亭一作，每隔一步鋪設方形石一塊，朝拜時五步一跪而入。廟門外設立「文官下轎，武官下馬」御敕石碑 ，廟庭立有「敕建天后宮碑記」、「天后宮田產記 」、「重修廟宇碑記」「重修天后宮記 」等四大石碑。
胡宇全攝影展用鏡頭呈現民間媽祖信仰，以及信眾進香遶境的所有科儀，彰顯鹿港新祖宮媽祖慈悲、關愛大眾的精神，也是台灣民間媽祖信仰的一個完整記錄。
(中時)
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