老人健保補助排富惹議 中市社會局長：資源分配更公平
台中市老人健保補助今年起採取排富政策，引起市議會藍綠雙方的群起撻伐，市議員蔡雅玲等呼籲市府要「將心比心」，一項好的政策也應該要廣為說明。社會局長呂建德說，原政策排富效果失靈，每年經費以1至2億速度成長，在資源有限下，勢必排擠其他社福支出。
社會局長呂建德4日指出，中市過去老人健保費補助，只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5％以下可獲得補助。但目前30萬老年人口中，高達18萬人獲得補助，比例超過60％；其中近半領取補助者擁有不動產超過750萬元，年利息所得超過5萬元，排富效果已失靈。
市議員謝明源、段緯宇、李榮鴻、朱元宏、洪金福、何敏誠、陳政顯、邱素貞、陳清龍、劉士州、賴佳微、李中、楊正中、李麗華、蔡雅玲等人，今日在民政財政經濟委員會聯席會議中，深切關心市府調整老人健保補助產生的議題。
邱素貞表示，老人家大多沒有謀生能力，還要負擔健保費叫苦不已，家屬為該由誰負擔爭論不休？鬧哄哄影響家庭和樂；希望市府應強化健保補助調整，並非福利刪減宣導，將資源做更有效利用。朱元宏、洪金福等市議員建議台中市原住民老人不應納入排富。賴佳微、李麗華希望市府提出相關效益數據。
呂建德說，台中市老人健保補助經費從102月開辦時4.5億元，去年大幅成長到目前11.4億元，再持續下去財政就會出現問題；資源有限下勢必要調整，僅限幫助真正需要援助的低收及中低收老人，讓全民健保回歸社會保險的意義，並使福利政策永續化，這才是民眾之福。
(中時)
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