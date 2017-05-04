紋眼線染料灼傷眼球 美容師依業務過失起訴

紋眼線也有風險！許姓婦人2016年9月27日前往林女經營的髮廊紋眼線，沒想到過程中林女未做好防護措施，染料不慎流入許女眼睛，回家後許女眼睛越來不舒服，就醫才發現兩眼結膜及角膜已灼傷，憤而提告。新北地檢署今依業務過失傷害罪嫌起訴林女。

(中時)