文化總會：總統文化獎將持續舉辦
中華文化總會今天舉行第7屆第2次執行委員暨諮議委員會議，會長總統蔡英文表示，畫室生活中最重要的事情之一，未來將繼續推動兩岸與國際交流計畫，但以本土優先，延伸到亞洲文化交流。
蔡英文表示，文化總會的任務是將各領域的人才集結，共同為台灣和台灣文化，做些可長可久的事。
中華文化總會分成媒體部、活動部、出版部、專案部等部門，其中「中華語文識庫」將體檢與改版，讓兩岸通用語查詢更為便利；除了原有文人茶會與總統文化獎之外，也將增加「藝術卡車秀台灣」計畫，讓具有台灣特色表演團體可以在全台演出。
(中時)
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