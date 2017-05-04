美軍證實 伊朗於波斯灣試射潛艇導彈失敗

伊朗現役的潛艇，據傳是從北韓購買而來，又稱為「鮭魚級潛艇」。圖為伊朗潛艇巡弋荷莫茲海峽。（圖/美聯社）

據以色列時報（Times of Israel）報導，美軍證實，伊朗軍方本週二於波斯灣（Persian Gulf）荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），透過鮭魚級微型潛艇（Yono class submarine）試射導彈失敗，但美方並未詳述導彈的性能和型號。這是繼今年2月、伊朗宣稱成功試射「納賽爾」反艦飛彈（Nasir cruise missiles）後，再一次進行海面下的試射任務。《詹氏防衛雜誌》（Jane's）認為這款飛彈，將是未來伊朗海軍中小型船艦的攻擊火力之一。

本次所掛載的潛艇，是伊朗先前向北韓購買的鮭魚級微型潛艇，由朝鮮自行生產製造，全球僅有伊朗和北韓兩國服役使用，對外界而言，其性能和內裝仍充滿了謎團，南韓軍方認為，北韓可能擁有10架同行潛艇。目前僅知道該型潛艇長約29公尺、屬於柴油動力，能搭載2管魚雷。同時間，伊朗從2006年起，也陸續對外公布新研發的卡迪爾（Ghadir）級潛艇，卻被國際觀察家大大吐槽，認為卡迪爾就是從北韓運來的鮭魚級潛艇。

伊朗於今年2月成功試射中長程S-200彈道飛彈。（圖/美聯社）

駐守波斯灣大門的美軍布希號航空母艦。（圖/美國海軍）

美國長期以來為防堵伊朗，在波斯灣海域佈下第五艦隊（United States Fifth Fleet）等重兵看守，更在2014年以打擊伊斯蘭國（IS）為名，調布希號航空母艦（USS George H.W. Bush）把手波斯灣大門，也讓狹窄的荷莫茲海峽往往成為伊朗和美國發生衝突的最前線。川普（Donald Trump）上任後，隨即將伊朗列入觀察名單中，讓一度緩和的美伊關係再陷僵局。

(中時電子報)