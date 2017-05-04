日巡大賽首輪 蔡佩穎連2場前5開局
總獎金1億2千萬日圓的日巡(JLPGA)本季首場大賽撒隆巴斯盃高球賽，今天(4日)進行首輪，本季表現漸入佳境的旅日女將蔡佩穎，穩定揮出2鳥0柏忌70桿(-2)，與另4位國外女將並列第4，落後3位並列領先的地主選手岡山繪里、川岸史果與柏原明日架2桿。
上周在Cyber Agent高球賽於決賽輪躍居第3的台灣「1姐」盧曉晴，首輪未發揮正常水準，以74桿暫居並列第30。另2位台將桃宣榆73桿並列第22，劉依貞76桿並列第69。
LPGA會員選手美國好手湯普森，本周放棄參加歐秋雅邀請賽，於這場比賽問鼎2連霸，首輪表現失常，前15洞一度爆出+5，所幸最後3洞連抓3鳥，將當天成績拉升至74桿，與盧曉晴排名相同。
首輪台灣4女將表現最好蔡佩穎，曾在上1場首輪揮出本季最佳成績67桿高居並列第2，今天是她連續2場以排名前5開局，再出現爭取佳績機會。不過，她上1場比賽表現開高走低，因隨後兩輪在強風中打出78與77桿，最終收在並列第40，這場年度首場大賽隨後3天需避免出現起伏震盪。這場大賽進行4輪比桿賽。
(中時電子報)
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