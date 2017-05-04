萬能工商全國技能競賽獲佳績 包辦配管類前三名
嘉義縣萬能工商在47屆全國技能競賽南區組中獲得佳績，尤以電機科3位同學將「配管與暖氣職類」前三名全包下，最為優異。其他「資訊與網路技術職類」及「汽車鈑金職類」也都傳出不錯的成績，這些得獎同學將在8月份參加全國區競賽。
第47屆全國技能競賽分區技能競賽在上個月底結束，嘉義縣私立萬能工商也在本次競賽的3個項目中獲得不錯的成績，尤以「配管與暖氣職類」成績最優，將前3名全部打包帶回學校。
電機科3位參加競賽獲獎的學生分別為高一到高三的學長學弟，第1名由2年級的賴柏翰獲得，去年也曾參加過競賽，但沒得名，在經過不到一年的磨練後，在今年的比賽獲得了獲得這項目的第1名。第2名由3年級的陳煥智獲得，第3名是1年級的賴琝璁。而高一的賴琝璁在進入萬能工商就讀時就很明確的告訴系主任鄭伯臨，自己要當國手，要在技能競賽中得到不錯的成績。
2年級的賴柏翰表示，去年自己也參加過競賽，由於剛接觸配管電焊，比較不熟習。在比賽後，每天在學校的訓練至少要6小時以上，學校的場地是設在教室的頂樓，也沒有冷氣，只要一打開乙炔槍，現場的溫度就會很快上升，由於訓練場地比真實考場的環境嚴苛。讓自己更適應高溫的環境，練就一身好功夫，因此在面對今年的考試相當得心應手。
電機系主任鄭伯臨表示，在一年級時，會從電機科80位學生中挑選出20位進行嚴格的訓練，「配管與暖氣職類」的操作環境相當炎熱，學校裡的訓練場地選在頂樓，在夏季時，訓練場的溫度比真實考場以及真實配管現場還炎酷，藉此可以訓練學生的耐力。
(中時)
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