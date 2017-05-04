地下室油漆作業通風不良 2工人中毒昏迷

北市南港區成福路民宅地下室3日進行油漆作業時，發生中毒事件，造成2名油漆工人送醫，北市勞動檢查處獲報後立即派員前往現場實施勞動檢查。

勞檢處檢查時發現現場使用甲苯溶劑及含有甲苯、二甲苯等危害物質的油性水泥漆，於地下室通風不良密閉空間進行油漆粉刷，惟未依規定實施通風換氣，監測空氣中有害物質濃度，致有機溶劑蓄積，造成人員中毒昏迷，消防局於進行通風換氣後將人員救出送醫。

2名油漆工人經送台北醫學大學附設醫院救治後，均已清醒，幸無生命危險，目前留院觀察中。

勞檢處現場以氣體偵測器測量VOCs（總揮發性有機化合物）濃度達334.1ppm，以檢知管量測空氣中甲苯、二甲苯濃度分別達70ppm（超過1/2容許濃度）及30ppm。

勞檢處說，上開數據為消防局進行通風換氣完成搶救後所測得數值，顯見原來蓄積有害物質濃度必定更高於上開測定數值，甚至接近或超過100ppm容許濃度。

勞動局長賴香伶呼籲，在通風不良的室內進行油漆、防水、塗佈等作業時，使用塗料或稀釋劑內如含有機溶劑或其他具健康危害化學品，一定要確實進行通風換氣，並監測空氣中氧氣與有害物質濃度，勞工必須配戴適當之防護具，且有機溶劑作業主管應依規定實施監督，以防憾事發生。

(中時)